Çin’de tek kişinin gerçekleştirdiği ‘köprü protestosu’ dünya çapında eylemleri tetikledi

Pekin’de Çin başkanı Şi Jinping’e karşı yapılan tek kişilik köprü protestosu, dünya çapında dayanışma eylemlerini başlattı. Şi Jinping’in bu haftaki Komünist Parti Kongresi’nde üçüncü kez başkan seçileceği tahmin ediliyor.

Fotoğraf: Twitter

Perşembe günü, bir adam Çin’in başkentindeki bir köprüye Şi’yi diktatör olmakla suçlayan pankartlar astı. Ardından hızla gözaltına alındı, ancak eyleminin fotoğrafları dünyaya yayıldı.

Pankartların birinde “Kovid testi değil, yemek istiyoruz. Kısıtlama değil, özgürlük istiyoruz. Yalan değil, haysiyet istiyoruz. Kültür Devrimi değil, reform istiyoruz. Lider değil, oy istiyoruz. Köle olmadan yaşayabiliriz” yazarken diğerinde vatandaşlar, ‘okulda ve işte greve gitmeye, diktatör ve ulusal hain Şi Jinping’i ortadan kaldırmaya’ çağrıldı.

Benzer pankartlar ve mesajlar ABD, Birleşik Krallık, Avrupa, Avustralya gibi ülkelerde çeşitli üniversite kampüslerinde ortaya çıktı. Pekin’in Haidian bölgesindeki Sitong köprüsünde görüntülenen mesajlar tekrarlandı. Bazı afişler ‘Başkanım Değil‘ ve ‘Hoşçakal JinPing‘ gibi Şi karşıtı mesajlar içeriyor.

Fotoğraf: citizensdailycn (Instagram)

BBC’nin haberine göre ABD’nin Maine eyaletindeki Colby Koleji’nde bir pankartta Pekinli protestocunun eylemi övülerek, “Biz, Çin halkı, düşüncemizi aktaran bu mesajı sansürsüz yerlerde yaymak istiyoruz” yazıldı.

Çinli aktivist hesaplar, sosyal medyada Pekin protestocularının grev çağrısına kulak vermeye ve Komünist Parti kongresine karşı harekete geçmeye çağırdı.

Stanford Üniversitesi, Emory Üniversitesi, Goldsmiths Koleji, Parson Tasarım Okulu, Melbourne Üniversitesi Hong Kong Üniversitesi’nde protestolar görüldü.

Fotoğraf: Ed Lawrence (BBC)

Protestoyu ardından Pekin’de güvenlik artırıldı, şehirdeki köprülere polisler konuşlandırıldı.

‘Köprü Adam’ (Bridge Man) olarak adlandırılan gizemli protestocu, 1989 Tiananmen protestoları sırasında bir dizi tankın önünde duran Çinli ‘Tank Adam’ ile karşılaştırıldı.

Tank Adam, Tiananmen 1989. Fotoğraf: Reuters

Kimliğiyle ilgili kapsamlı çevrimiçi soruşturmaların konusu olan Köprü Adam’ın, iki Twitter profiline sahip bir akademisyen olduğu düşünülüyor. Olay yerinden gelen videolarda, adamın polis memurları tarafından yakalandığı ve bir araca bindirildiği görülüyor.

Protesto, Pazar gününe kadar sürecek olan 20’nci Komünist Parti Kongresi’nin öncesinde gerçekleşti. Şi’nin üçüncü dönem için parti lideri olarak seçilmesi ve iktidarını pekiştirmesi bekleniyor.