Hong Konglu protestocuyu Çin Konsolosluğuna sürükleyip dövdüler

Britanya’da Pazar günü Çin Komünist Partisi’nin kongresini protesto etmek için Manchester şehrindeki Çin konsolosluğunun önüne giden Hong Konglu protestocu, henüz kimliği belirlenemeyen biri tarafından Çin konsolosluğuna sürüklendi ve dövüldü.

Çin konsolosluğunun sınırlarına izinsiz olarak giremeyen Britanyalı polisler ve diğer protestocular, dövülen Hong Konglu’yu dışarı çektiler. Bob adındaki Protestocu BBC’ye, “Beni içeri sürüklediler ve dövdüler” dedi.

Dışişleri Bakanlığı, olayla ilgili araştırma yaptığını belirtirken, Manchester Polisi soruşturma başlattı.

Bir konsolosluk sözcüsüyse protestocuların Çin cumhurbaşkanının aşağılayıcı bir portresini sergilediklerini, bunun diplomatik sorunlara yol açabileceğini ifade etti.

Twitter’da tepki gösteren eski muhafazakar lider Iain Duncan Smith, Birleşik Krallık hükümetinin Çin büyükelçisinden tam bir özür talep etmesi ve olaya karışanların Çin’e geri gönderilmesi gerektiğini söyledi.

This is deeply worrying. Video appears to show a Hong Kong pro-democracy protestor dragged into the Chinese Consulate grounds in Manchester and beaten. I trust @suellabraverman will look into this urgently. https://t.co/BPjOlaQSti — Iain Duncan Smith MP (@MPIainDS) October 16, 2022

İşçi Partisi’nin dışişleri sözcüsü David Lammy, iddia edilen saldırının kabul edilemez olduğunu söyleyerek “Sokaklarımızda barışçıl protestoların bastırılmasına asla müsamaha gösterilmeyecek” dedi.

Britanya, konsolosluk personeline ve onların mallarına bir miktar diplomatik dokunulmazlık veren Viyana Sözleşmesi’nin imzacısı olsa da diplomatlar ve çalışanları hala Birleşik Krallık yasaları kapsamında. Bu sebeple hükümeti tarafından ‘persona non grata’ (istenmeyen kişi) ilan edilebilir.

İktidardaki Komünist Parti kongresine protestolar Pekin’den başlamıştı.

Üçüncü bir iktidar dönemini güvence altına almaya hazırlanan Başkan Şi Jinping, Çin’in demokrasi yanlısı protestoları bastırmasına atıfta bulunarak, Hong Kong’daki durumu ‘kaostan yönetime’ çevirdiğini söylemişti.