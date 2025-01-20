CHP'nin adayı hazır değilmiş

Bu sabah “Adayımız hazır” diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel “Kim?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Adayı tek başına genel başkan belirlese onlardan farkımız kalmaz.”

Fotoğraf: CHP

Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İBB başkanına hakkında ‘tehdit’ ve ‘terörle mücadelede görev olan kişileri hedef gösterme‘ suçlamalarıyla başlatılan soruşturma soruldu.

İmamoğlu şu yanıtı verdi:

* Daha 30’lu yaşlarına gelmemiş bir genç kardeşimiz haftada üç gün ifade verecek. Bu adaletle uyuşmayan kasıtlı bir süreç. Benim konuşmam da çok net; biz öyle bir mücadele veriyoruz ki; “Sizin evlatlarınızı da bu uygulamalardan kurtaracak mücadele veriyoruz” dedim. Ailesini bile bu meseleye alet etmektir soruşturma açmak. Bu kadar meseleyi kişiselleştiren aklı, kişiyi Allah’a, İstanbullulara ve halkımızın vicdanına havale ediyorum.

* Cumhurbaşkanı için “Bizimle yatıp bizimle kalkıyor” demiştim ama başsavcı da bizimle yatıp bizimle kalkıyor, sürekli bizi düşünüyor galiba. Bu ülkenin yüksek yargı mensuplarına ve tüm namuslu yargıçlara buna tepki göstermelerini istiyorum. Cümlem üzerinden soruşturma çıkartan aklın İstanbul ve Türkiye’yi tehdit ettiğini düşünüyorum.

Özel: Biz o duygunun insanı değiliz

Ardından konuşan Özel’se şunları söyledi:

* Bir başsavcının hiç işi yok da pazartesi sabahı kalkıp Ekrem İmamoğlu’nu mu izliyor. Ekrem İmamoğlu ile uğraşmaktan özel yetkili bir başsavcı ile karşı karşıyayız. Dünya rekoru dener düzeyde hızlı soruşturma açıldı. Şizofrenik bir durumla karşı karşıyayız. Senin bizim evladımıza yaptığını biz senin evladınıza yapamayız. İntikamcı değiliz, hukukun gereğini yaparız. Ben İmamoğlu’na “Çok iyi bir güvence oldu” dedim. Bu kadar yapıcı, doğru bir yerden kurulmuş cümlenin neresinde tehdit var? Duyan Akın Gürlek’in oğlu tehdit edilmiş sanır, biz o duygunun insanları değiliz ki.

‘Süreci başlatacağız’

Özel bu sabah “Adayımız hazır” demişti, gazeteciler kim olduğunu sordu. Özel şu yanıtı verdi:

* Kimseye savaş ilan ettiğimiz yok, ama bize savaş ilan edildi. Bu şartlar altında 2025’in bir seçim yılı olacağını söyledik. Biz hazırız. Programımız yazılıyordu, o artık hükümet programına, iktidar programına evrilmek durumundadır. Hızla yapılıyor. Sandık görevlilerini çalışıyoruz. Ensar Aytekin 81 ile “Sandık görevlilerini hazırlayın” talimatı verdi. Sandık güvenliğini çalışıyoruz.

* Her şey hazırken bir de aday olacak. Bizim adayı belirleme irademiz kesindir. Bu süreci başlatacağız. Ama aday bir kişinin, bir kurumun ağzından çıkacak, öyle karar verilecek değil. En adil, en açık, en şeffaf ve en katılımcı şekilde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu, Avrupa ülkesi, dünya ülkesine uygun, 2025 demokrasisine uygun şekilde bir adayı o yöntemle belirleyeceğiz.

* Yoksa varıp da “Aday kimdir belli“… Onu tek başına genel başkan belirleyecek olsa, ya da bir kurulla dar bir yerde belirleyecek olsa bizim onlardan farkımız kalmaz. Bu konuda netiz ama irademiz, yol yürüyüşümüz kesin. Çok güçlü bir süreç hazırlıyoruz ve tarif ediyoruz. Bunun için el ele, omuz omuza, kol kola kimseyi dışlamadan, kimseyi dışarıda bırakmadan, bir kişiyi arkada bırakmadan CHP’nin iktidar yürüyüşünü gerçekleştiriyoruz. Biz hazırız, onlar da iktidarı devretmeye hazır olsunlar.