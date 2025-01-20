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Yavaş'tan İmamoğlu'na destek: Neresinde 'tehdit' var?

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na açılan soruşturmaya tepki gösterdi.

Mansur Yavaş. (AA)

İBB başkanı ‘Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması’ adlı panelde şöyle konuşmuştu: “Benim gencecik arkadaşım; gençlik kolları başkanım Cem Aydın’ı ifade çağırıyorsun; yedi-sekiz polisle evini basıyorsun. Neymiş bizim gözümüzü korkutmak, senin amacın milletin gözünü korkutmak. Bak başsavcı sana hiçbir faydamız olmaz, senin zihnin çürümüş de; senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız, bunu unutma. Söküp atacağız ki senin evlatların sabah köründe evinden kimse alınmasın. Senin zihninden geçen yol, yöntemleri bu memleketin her ortamından söküp atacağız ki senin yuvana bile huzuru temin edelim. Derdimiz bu.”


Konuşmadan yaklaşık bir saat sonra İmamoğlu hakkında ‘tehdit’ ve ‘terörle mücadelede görev olan kişileri hedef gösterme‘ suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

Yavaş soruşturmaya X‘ten tepki gösterdi:

“Sayın Ekrem İmamoğlu’nun gelecekte olmasını arzu ettiği hukuk sisteminden bahsetmesinin ‘tehdit’ neresinde var; anlamak mümkün değildir? Bu soruşturma kararı başsavcının, olayı adeta hukuki olmaktan çıkarıp kişiselleştirdiği izlenimi yaratmaktadır. Bunun anlamı da ‘Benim hakkımda konuşmayın’ demektir. Hukuk açısından bu durum kabul edilemez.”

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