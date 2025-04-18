CHP'liler yarın Filistin için Taksim'e yürüyecek

CHP’liler yarın Filistin için Tünel’den Taksim’e yürüyüş düzenleyecek.

Fotoğraf: @ozgurcelikchp / X

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yürüyüşü X hesabından duyurdu.

Çelik paylaşımında “Gazze’de soykırıma, katliama ve tehcire hayır demek için bir araya geliyor, Tünel’den Taksim’e yürüyoruz” yazdı.

CHP şubatta da Filistin için Galata Köprüsü’nde yürümek istemiş, valilikten izin çıkmayınca Eminönü’nde toplanmıştı.