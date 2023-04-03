CHP’li Salıcı: Duyumlar var, paramiliter grupları akıllarından geçirmesinler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, kendilerine gelen bilgilerin de olduğunu belirterek ”Paramiliter grupları da akıllarının ucundan dahi geçirmesinler” dedi.

Fotoğraf: CHP

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın kurşunlanması sonrası seçim güvenliğiyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Daha önce de bu kapsamda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığını yapmış Adnan Tanrıverdi’nin kurucusu olduğu SADAT konuşulmuştu.

SADAT’ın ismi son olarak Kılıçdaroğlu’nun şirketin İstanbul’daki merkezine ‘çat kapı’ ziyaretiyle gündeme gelmişti. Kılıçdaroğlu, SADAT’ı ‘paramiliter kuruluş‘ olarak tanımlamış, ‘seçim güvenliğini sarsacak bir durumdan’ SADAT ve cumhurbaşkanlığını sorumlu tutmuştu.

14 Ocak’ta TV100’den gazeteci Uğur Dündar’ın Kılıçdaroğlu’nu konuk ettiği programa SADAT, silahlı bir reklam vermişti.

Paramiliter gruplar

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’e konuşan CHP’li Salıcı, ”Toplumda ‘oylar çalınacak’, ‘iktidar verilmeyecek’ gibi bir kaygı söz konusu. Tehlike görüyor musunuz” sorusuna şu yanıtı verdi: ”Bu kaygılar ‘haksızdır, anlamsızdır’ diyemeyiz. ‘Seçim yapmayacak bunlar’ kaygısı vardı, seçimin tarihi 14 Mayıs. ‘Kazansanız dahi seçimi size vermeyecekler’ vardı, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi bunun iyi bir örneği. Seçim sonucuna tahammül edemedi, seçimi yeniledi ama bu ülkenin demokrasi tarihinin ve siyasi olgunlaşmasının sonucu olarak vatandaş sıkı bir tokat attı. Bu seçimde böyle şeylere tevessül etmemelerini sağladı aslında. Bir ara ‘paramiliter gruplar devreye girebilir’ dendi.”

‘Akıllarının ucundan dahi geçirmesinler’

Salıcı’nın cevaplarından öne çıkanlar şöyle oldu:

*Toplumdaki kaygılardan biri buydu. Biz SADAT’ın önüne neden gittik? ‘Böyle bir şeye tevessül etme kardeşim.’ Bize gelen bilgiler de var. Biz Türkiye’deki demokratik sistemi sokakta bulmadık. Mücadele ile kazandık. Paramiliter grupları da akıllarının ucundan dahi geçirmesinler.

‘Duyumlar var’

*Duyumlar var. Bazen kamuoyunda yorumcular da ifade ediyor. Biz, şeffaf bir seçimin olduğu, insanımıza yakışan bir olgunlukta 2002’de Adalet ve Kalkınma Partisi sandıktan çıktığında nasıl zorluk çıkarılmayıp iktidar teslim edildiyse kimsenin burnu kanamadan bu iktidar devrinin gerçekleşmesi için çaba gösteriyoruz. Sokak hareketlerine ya da toplumda kaygı yaratacak hareketlere soğukkanlı biçimde yaklaşıyoruz. Seçim sürecini zedeleyebilecek, tartışmalı hale getirebilecek bir sürecin içinde olmayacağız ama hakkımızı da kimseye yedirmeyeceğiz. Uysal koyuna saymasınlar bizi.