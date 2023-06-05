CHP’li ilçe başkanı, Kılıçdaroğlu’nun istifasını isteyen yurttaşı tehdit etti

İstanbul CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifasını isteyen bir yurttaşı tehdit etti.

Fotoğraf: Twitter

Ergin, Twitter’dan Kılıçdaroğlu’nu etiketleyerek “İstifa et yoksa sen istifa edene kadar partinin önündeyiz. İstifa edeceksin” diye yazan bir kullanıcıya “Gel bekliyoruz, gelmemezlik etme ama ölçü aletlerimiz mevcut bekliyoruz” diye yanıt verdi.

Ergin ayrıca Kılıçdaroğlu’nu eleştiren eski LDP genel başkanı Cem Toker’e de “Defolup gidersin” diye yazdı.

defolup gidersin — HÜSEYİN ERGİN (@huseyinergin97) June 5, 2023

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde de cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan yüzde 52,18’le, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yenerek yeniden cumhurbaşkanı oldu.

Bununla birlikte seçimlerde başarısızlığa uğrayan partide 14 Mayıs’taki ilk turdan itibaren konuşulmaya başlayan ‘değişim’ talepleri ete kemiğe bürünüyor.

CHP’de gözler bir yandan ‘uzun yolculuğa başlayan’ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’na çevrilirken bir yandan da kurultay sürecinin başlatılması kararı alınmıştı.

“Mücadeleye devam” diyen Kılıçdaroğlu da tüm üyelerinin istifa ettiği MYK’nın kadrosunu belirlemişti.