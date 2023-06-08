CHP’li Erol, DEVA, Gelecek ve SP’ye çıkıştı: Nezaketsizlik

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP listelerinden milletvekili çıkaran DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin Meclis başkanı adayı çıkarmasının ‘siyasi nezaketsizlik’ olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Twitter

Seçimlere CHP listelerinden giren DEVA Partisi 15, Gelecek ve Saadet partileri 10’ar, Demokrat Parti üç milletvekili çıkarmıştı.

Dün düzenlenen Meclis başkanı seçimlerinde AKP ve MHP’nin adayı Numan Kurtulmuş, 321 oyla başkan seçilmişti.

DEVA Partisi, İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nu, Gelecek Partisi’yse Antalya milletvekili Serap Yazıcı Özbudun’u aday göstermişti. Saadet Partisi de Özbudun’u destekleme kararı almıştı.

Sadece Demokrat Parti’nin desteklediği CHP’nin adayı Tekin Bingöl 131 oy almıştı.

‘Partimiz bu devşirme siyasetini bırakmalı’

Gürsel Erol, Twitter’dan şunları yazdı:

“Dün TBMM başkanlık seçiminde, listelerimizden seçilen DEVA Partili, Saadet Partili ve Gelecek Partili milletvekillerinin partimizin Meclis başkanı adayına oy vermeyerek kendi adaylarını çıkarmaları büyük bir siyasi nezaketsizliktir. Partimiz bu devşirme siyasetini bırakarak acilen kendi değerlerine dönmelidir. (nokta)”