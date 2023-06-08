CHP’li Engin Altay: Çekilmeyi bilmek lazım

CHP’nin önde gelen isimlerinden İstanbul milletvekili Engin Altay, CHP’de ‘değişim’ isteyenlere katıldı: “Çekilmeyi bilmek lazım. Çekilmek lazım. Örgütü rahatlatmak lazım.”

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Sözcü’den İsmail Saymaz’a konuşan Altay, önceki dönem yürüttüğü grup başkan vekilliği görevine bu dönem neden devam etmediğine dair soruyu şöyle yanıtladı: “Çekilmeyi bilmek lazım. Çekilmek lazım. Örgütü rahatlatmak lazım. Ama ‘Yeni yüzler gelsin’ derken, yeni MYK gibi olmaması lazım tabi.

Partiyi temsil ettik. Parti için mücadele verdik. Parti adına laf söyledik. Seçimi kaybettiysek benim gibi arkadaşların bir kenarda durmasını bilmesi lazım diye düşünürüm.”

‘Kemal beyin tasarruflarını görmemiz lazım‘

MYK’daki değişikliğin yeterli olmadığını söyleyen CHP’li vekil, çekilme sözünün Kılıçdaroğlu için geçerli olup olmadığına dair soruya “Şimdi o gün değil. Kemal beyin tasarruflarını tümüyle görmemiz lazım” diye yanıt verdi.

Altay, seçimlerde ‘başarı görmediğini’ belirterek “Bu seçime ‘başarı’ diyenin aklından şüphe ederim” dedi.

Kurultayın yerel seçimlerden önce düzenlenmesi gerektiğini söyleyen CHP’li vekil, kurultay seçim sonrasına bırakılırsa ‘partinin yerel seçimlerde aradığı heyecanı bulamayacağını’ savundu

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan yüzde 52,18’le, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yenerek yeniden cumhurbaşkanı oldu.

Bununla birlikte seçimlerde başarısızlığa uğrayan partide 14 Mayıs’taki ilk turdan itibaren konuşulmaya başlayan ‘değişim’ talepleri ete kemiğe bürünüyor.

CHP’de gözler bir yandan ‘uzun yolculuğa başlayan’ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’na çevrilirken bir yandan da kurultay sürecinin başlatılması kararı alınmıştı.

“Mücadeleye devam” diyen Kılıçdaroğlu da tüm üyelerinin istifa ettiği MYK’nın kadrosunu belirlemişti. Kılıçdaroğlu aynı zamanda parti teşkilatlarını kendine bağlamıştı.

İmamoğlu, MYK’daki değişikliğin yeterli olmadığını söyleyerek “Görev almaktan asla çekinmem, çekinmedim” demişti.