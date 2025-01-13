CHP'li Edepali: AKP'li Güngören Belediyesi'nde CHP'lilere çay servisi yasak

CHP’li meclis üyesi Ergün Edepali, AKP’li Güngören Belediyesi’nde CHP’lilere çay servisinin yasaklandığını duyurdu.
Edepali, Instagram’daki paylaşımında belediyenin başkan yardımcısı Ali Furkan Sevinç’in talimatıyla grup odalarına çay ve su servisinin yasaklandığını duyurdu.
‘Çay içmemiz engellenemez’ diyen Edepali’nin açıklaması şöyle:
“Çay içmek devrimci bir eylemdir!
Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Ali Furkan Sevinç’in talimatıyla grup odamızda çay ve su servisi yasaklanmıştır.
Biz hayatımız boyunca yasaklar ve yasakçılarla mücadele ettik, etmeye de devam edeceğiz.”