Güngören'de yol çöktü

Güngören’de, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (İSKİ) ait kanal temizleme aracı çalışma yaparken yol çöktü.
Sanayi Mahallesi Atatürk Caddesi’nde İSKİ ekipleri çalışırken henüz belirlenemeyen nedenle yol çöktü.
İSKİ’ye ait kanal temizleme aracının tekerleri çöken yola gömüldü. Olay nedeniyle cadde çift yönlü trafiğe kapatıldı.
Bölgeye gelen ekiplerin aracı kurtarma çalışmaları sürerken, kamyonun 20 metre ilerisindeki yolda ikinci çökme yaşandı.
Öte yandan çökme sırasında yoldan geçen bir kamyon da İSKİ aracının yan yatması nedeniyle hasar aldı.
Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.