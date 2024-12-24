Güngören'de aynı yol ikinci kez çöktü

Güngören’de bir ay önce çöken yol, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekiplerinin çalışması sırasında tekrar çöktü.
Sanayi Mahallesi Atatürk Caddesi’nde, İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında yol çöktü.
Cadde trafiğe kapatıldı. İSKİ ekiplerinin çalışması devam ediyor. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasından geri manevra yapan İSKİ aracının çökmeyle birlikte sarsıldığı görüldü.
Aynı yol 26 Kasım’da da çökmüş, İSKİ aracı çöken alana düşmüş, yoldan geçen kamyon da zarar görmüştü.