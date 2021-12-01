CHP’li Altay: Merkez Bankası, Erdoğan konuşmadan müdahale kararı aldı

Merkez Bankası’nın (MB) döviz kurlarına doğrudan müdahalesi Meclis’in gündemindeydi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, “Merkez Bankası, Tayyip Bey kürsüye çıkmadan önce müdahale kararı aldı” derken HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Türkiye ekonomisini ‘sirk’e benzetti.

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Merkez Bankası’nın döviz kurlarındaki yukarı yönlü sert hareketlerin ardından 2014 yılından sonra ilk defa dövize doğrudan müdahalede bulunması Meclis Genel Kurulu’nun gündemindeydi.

MB’nin bugün piyasaya doğrudan müdahale etmesi sonrası bir süredir rekor üstüne rekor kıran dolar kuru sert düşmüş ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grup toplantısına başlamasıyla birlikte ise yön yeniden yukarı dönmüştü.

Muhalefet temsilcileri AKP iktidarının ekonomi politikalarını eleştirerek Merkez Bankası’nın müdahale zamanlamasına dikkat çekti.

‘Ciddi devletlerde böyle işler olmaz‘

CHP’li Engin Altay, dövize müdahale edilen saatin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grup toplantısındaki konuşmasına denk gelmesine değindi.

Altay, şu ifadeleri kullandı: “Merkez Bankası, Tayyip Bey kürsüye çıkmadan önce ‘Müdahale edeceğiz’ kararı aldı. Tayyip Bey ne zaman konuşsa dolar fırladığı için… Çünkü bir gece önce TRT’de 1 liraya yakın bir maliyet oldu, dünyanın en pahalı televizyon programı oldu Türkiye için.

Şu garip ve ucubedir: ‘AKP Genel Başkanı Erdoğan konuşacak, her konuştuğunda da döviz fırlıyor, Türk parası değer kaybediyor, biz müdahale edelim, aman Tayyip Bey konuşurken döviz fırlamasın.’ Ya da ‘Türk parası daha çok yerle yeksan olmasın’ mantığını ucube bir mantık olarak görüyorum; ciddi devletlerde böyle işler olmaz.”

‘Kime mesaj veriyorsunuz’

HDP’li Meral Danış Beştaş da Erdoğan’ın konuşmaları sırasında döviz kurlarında yaşanan yükselişe dikkat çekti. Ekonomi yönetimini sirke benzeten Beştaş, şunları söyledi: “Merkez Bankası ise bugün dövize müdahale ettiğini duyurdu. Merkez Bankasının piyasaya müdahale etmesine aracı olan milyar dolarlar Erdoğan’ın diline pelesenk olmuş cümlelere hibe edilmektedir.

Türkiye’nin ekonomisini nasıl bir sirke çevirdiğinizi her gün ısrarla anlatmanızın sebebi nedir? Kimlere mesaj veriyorsunuz? Bir gecede bir cümleyle yüzde 20’yi aşkın yükseliş yaşanıyor. Bu artışın Türkiye’ye maliyeti yaklaşık 200 milyar TL’dir.”