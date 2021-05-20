Diken

Yaramazlara biraz batar!

CHP’den soru önergesi: Tekel bayileri neden hibe desteğinin dışında?

Tam kapanma sırasında içki satması engellenen Tekel bayileri, devletin verdiği 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin de dışında tutuldu. CHP, konuyu Meclis’e taşıdı.

Fotoğraf: Reuters

Sözcü’nün haberine göre, CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un yanıtlaması istemiyle TBMM’ye önerge verdi.

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Tam kapanma sırasında dükkanlarının kepengini dahi açamayan Tekel bayilerinin destek kapsamında olmadığını belirten Budak, şunları söyledi: “Neden bu insanlar cezalandırılıyor? Tekel bayileri de yıllardır vergi ödüyor, devletinden gereken desteği alamıyor. Bunun nedenini anlamakta güçlük çekiyoruz. Söz konusu esnafın 3 haftalık tam kapanma sürecinde de sıkıntı yaşadığı göz önüne alınırsa Tekel bayilerinin destek kapsamına alınması için ne yapmaları, hangi koşulları sağlamaları gerekmektedir? Tekel bayilerinde alkol satışının olması hibe desteği kapsamı dışında tutulmalarına bir etken midir?”

Hibe desteklerinin konoravirüsle mücadele kapsamında ekonomik olarak zor günler geçiren esnaflara verilmesi planlanıyordu.

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