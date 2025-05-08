CHP kurultayı soruşturması: Kılıçdaroğlu ifadeye gitmeyecek

4-5 Kasım 2023’teki CHP kurultayı soruşturmasında ifadeye çağrılan eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu “Bu davete de icabet etmeyeceğim” dedi.

CHP 38. Olağan Kurultayı. Fotoğraf: CHP

Ankara başsavcılığının, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu’nun 112’nci maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturması devam ediyor.

Basın suçları soruşturma bürosunun yürüttüğü soruşturmada bugüne kadar tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 90 kişi şüpheli sıfatıyla ifade verdi. 36 kişinin de tanıklığına başvuruldu.

Başsavcılık Kılıçdaroğlu’nu ‘mağdur’ sıfatıyla ifadeye çağırmıştı.

Kılıçdaroğlu, X hesabından ‘mağdur sıfatıyla çağrılmasına rağmen duruşunun değişmediğini’ söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Cumhuriyeti kuran, halkın umudu 102 yıllık Cumhuriyet Halk Partisinin ve partililerimizin mahkeme koridorlarında tartışılmasını derin bir üzüntü ve kaygıyla izliyorum. Daha önce bilgime başvurmak üzere davet edildim, gitmedim. Bugün ise mağdur sıfatıyla çağrılmama rağmen duruşum değişmedi. Bu yüzden bu davete de icabet etmeyeceğim.”