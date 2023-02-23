ChatGPT’den ‘yatırım tavsiyesi’: Altın ve borsa

Yapay zeka temelli sohbet robotu ChatGPT, 2023’te hisse senetleri ve altın için yükseliş bekliyor

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Çok uluslu yatırım yönetimi şirketi China International Capital’deki analistler, ChatGPT’den 2023 için küresel piyasa görünümü hakkında bir rapor yazmasını istedi.

Çinli araştırma ekibine göre ChatGPT, iyi organize edilmiş ve açık bir piyasa raporu yazabilir durumdayken, bağımsız analiz becerilerinden yoksun.

Bloomberg‘ün aktardığına göre analistler, raporu şöyle yorumladı: “ChatGPT, belirli bir derecede finansal bilgiye ve analitik yeteneğine sahip. Hisse senetleri ve altın için daha fazla yükseliş bekliyor. Tahviller ve emtialar için daha temkinli.”

Analistler, buna rağmen ChatGPT’nin ‘henüz bağımsız pazar analizi yeteneklerine sahip olmadığı ve doğrudan yatırım kararına rehberlik etmek için kullanılmaması gerektiği’ belirtti.

Çinli analistler, kısa süre içerisinde ChatGPT’nin yatırım raporu yazabileceğini de dile getirdi.

Söz konusu deney, ChatGPT’nin insanların yerini alıp alamayacağı tartışmalarının gölgesinde yapıldı.