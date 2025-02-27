Çeşme'de Aya Yorgi 'rantı': Yargı sürecinde ihaleye çıkıldı, 20 şirket teklif verdi

AYŞEGÜL KASAP

İzmir’in Çeşme ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Aya Yorgi Koyu’nun yapılaşmasının önünü açacak ihale için 20 şirket teklif verdi.

Fotoğraf: Çeşme Çevre Platformu

2022’de Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı, Aya Yorgi Koyu’nda plan değişikliğine gitmiş ve bölgeyi imara açmıştı. Bakanlık bu süreçte ‘ne yerel yönetime ne de halka danışmıştı.’

Çeşme Çevre Platformu Derneği Başkanı Ahmet Güler, Diken’e bu kararın bölge için ‘idam fermanı’ olduğunu söylemişti: “SİT kapsamında olan ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak belirlenen bölge ‘Aya Yorgi Beton Koyu’ olacak. Bu bölgede sadece tarım alanı ve zeytinlik değil, çok miktarda tarihi eser de var. Birçok tarihi eser henüz kayıt altına bile alınmamış. Temel kazılarında çıkacak eserler hemen toprakla kapatılıp üstlerine beton dökülerek gizlenecektir. Çeşme’de bunları daha önce yaşadık. Çok ünlü bir futbolcu Çeşme’deki villasının oturma odasını üstü cam döşeli Roma Hamamı üzerine inşa etti, hala tarihi eserin üstünde oturuyor.”

Yürürlükteki imar planı ve önerilen imar planı

Ranta açılan koyda zeytinlik ve tarım alanları da var. SİT alanı bölgede tarihi yapılar ve tabiat alanı bulunuyor.

İmar planı değişikliğine göre iki katlı binaların yapılacağı söylense de çevre aktivistleri arazinin eğimli ve dağlık olduğunu belirterek, kot uygulamasıyla beş katlı binaların da yapılabileceği konusunda uyardı.

Yargı süreci devam ederken…

Çevre aktivistleri bölgedeki imar değişikliğine karşı davalar açtı. Ama yargı süreci devam ederken, Emlak Konut bugün 47 bin 84 metrekarelik üç parselin ‘satışı karşılığı gelir paylaşımı ihalesi’ne çıktı. Bu parseller konut alanında kalıyor.

Plana göre araziye 394 villa tipi ve iki kat konut inşa edilebilecek. İhaleyi alan şirket gayrimenkullerin pazarlama ve satış işlemlerini yapacak. Emlak Konut da bu gelirden pay alacak.

Yani bu şirketler arsayı değil, arsanın satış ve pazarlama işini alacak. Daha sonra devletin olan bu araziyi sattığında, elde ettiği gelirden yine devletin kurumu olan TOKİ’ye bağlı Emlak Konut’a pay verecek.

Teklif veren şirketler şöyle: