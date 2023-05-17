Cannes Johnny Depp’i ayakta alkışladı

Johnny Depp, başrolünü oynadığı Jeanne du Barry filmiyle sinemaya görkemli bir dönüş yaptı.

Jeanne du Barry filminin kadrosu (soldan sağa) Diego Le Fur, filmin yönetmeni ve oyuncusu Maiwenn, Pierre Richard, Johnny Depp, Pascal Greggory ve Benjamin Lavernhe Fotoğraflar: AA

76. Cannes Film Festivali Maiwenn’in yönetip başrolünde Johnny Depp’le birlikte rol aldığı Jeanne du Barry filmiyle dün gece açıldı.

Gece Johnny Depp’in sinemaya dönüşünün simgesi gibiydi. Gösterimin sonunda dakikalarca ayakta alkışlanan ABD’li oyuncu, eski karısı Amber Heard’a karşı açtığı çalkantılı iftira davasında kazandığı zaferin ardından ilk kez uzun metrajlı bir filmde rol almıştı.

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Jeanne du Barry, Fransa Kralı 15’inci Louis ile tarihe ‘son kraliyet metresi’ olarak geçen Jeanne du Barry’nin ilişkisini anlatıyor.

Açılış gecesinde filmin kadrosu dışında; bu yıl onur ödülünü alan Michael Douglas, Türk oyuncu Meryem Uzerli, festival afişinde fotoğrafı kullanılan Catherine Deneuve, festival jürisine başkanlık eden Ruben Östlund’la birlikte sinema ve eğlence dünyasından ünlü isimler vardı.