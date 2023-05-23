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Yaramazlara biraz batar!

Can Candan ikinci davayı da kazandı: Boğaziçi’ye geri dönüyor

Boğaziçi Üniversitesi’nin ‘kayyım’ rektörü Naci İnci’nin kararıyla ikinci kez görevine son verilen Can Candan, açtığı davayı kazandı.

Fotoğraf: Boğaziçi Tv (Arşiv)

Candan, 6 Temmuz 2021’de Naci İnci tarafından görevden alınmış, 3 Ağustos 2021’de Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne yürütmenin durdurulması ve iptali için dava açmıştı.


Davada 16 Şubat’ta oy çokluğuyla yürütmenin tedbiren durdurulmasına karar verilmiş ve Candan’ın görevine iade edilmesine hükmedilmişti.

Daha sonra, Candan’ın 18 Temmuz’da duyurduğuna göre mahkeme, kararı hukuksuz bularak iptal etmişti. Ayrıca, Candan’a yoksun kaldığı özlük ve maddi haklarının faiziyle ödenmesine karar vermişti.

Candan, 8 Ağustos’ta güz 2022 döneminde vereceği derslerin seçilmiş dekanı görevden alınarak dışarıdan atanan fen edebiyat fakültesi dekanı tarafından onaylanmadığını bildirmişti.

Öğretim üyesi, 10 Ağustos’ta Twitter üzerinden ‘kayyım rektör’ oluruyla görev süresinin uzatılmamasına karar verildiğini yazmıştı. Candan’a ofisini boşaltması gerektiği tebliğ edilmişti.

Candan ikinci davayı da kazandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

“İdare mahkeme, Boğaziçi Üniversitesi kayyım yönetiminin 16.07.2022 tarihinden geçerli görevden alınmam işlemini de hukuksuz buldu! 311 gün geçti o tarihten bu yana ve ben ikinci kez üniversiteme geri dönüyorum! Nerede kalmıştık?”

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