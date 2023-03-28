Can Ataklı: YSK’nın en önemli iki günü

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için süre doldu ve gerek grubu bulunan partiler gerekse imza toplayarak aday olanların tüm belgeleri YSK’ya teslim edildi.

YSK’dan yapılan açıklamada aday başvurusu için gerekli koşulları tamamlayanların isimleri açıklandı.

Erdoğan’ın adının da “koşulları yerine getirmiş” adaylar arasında sayılması birçok kişinin zihninde “Demek YSK, Anayasa’yı çiğnemeyi göze aldı” kuşkusu oluşturdu.

Oysa bu gerçek değil.

YSK yapılan başvuruların geçerliliği konusunda bir karar verdi.

Şimdi adaylar askıda, sıra itirazlara geldi.

Bugün ve yarın yapılacak itirazlar sonucu çarşamba günü kesin aday listesi açıklanacak.

Böylelikle YSK’nın büyük sınavı da başlamış olacak.

Ancak YSK’nın önünde yasal/anayasal açıdan sadece Erdoğan’ın adaylığı yok

Can Ataklı’nın yazısı