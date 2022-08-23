Çalışma bakanı EYT için yıl sonunu işaret etti: Kamuoyunda saçma sapan formüller var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısaca ‘EYT’ olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanların durumuyla ilgili “Kamuoyunda saçma sapan formüller var. Bu formüller adına konuşanlar var. Kapsamlı bir çalışma aralık veya ocakta mecliste olur” dedi.

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Bilgin, kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bilgin, EYT’yle ilgili soruya şu yanıtı verdi: “Sözleşmeliler ilk konumuz. Bunu bitirmek üzereyiz. İlgili çalışma grubunun çalışmasını tamamlamasının ardından konuyu sosyal taraflarla değerlendireceğiz. Eylülün ilk haftası bu tamamlanır. Sonrasında kamuoyuna yansır. Sonra geçici işçileri hemen çözeceğiz. Ondan sonra da taşeron işçilerin durumunu ele alacağız.”

Bilgin, ayrıca “Kamuoyunda saçma sapan formüller var. Bu formüller adına konuşanlar var. Kapsamlı bir çalışma aralık veya ocakta Meclis’te olur” dedi.

Kamuoyunda konuşulanlar arasında ‘8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların mevcut emeklilik yaşlarının kademeli olarak düşürülmesi’, ’emekli maaşlarında kesinti kabul edenlerin emeklilik tarihinin öne çekilmesi’ ve ‘erkeklerde 9 bin, kadınlarda 7 bin 200 gün prim yatıranlara emeklilik hakkı verilmesi’ gibi formüller yer alıyor.

Şimdiye kadar EYT’yle ilgili somut bir adım atılmazken iktidardan ‘çalışmalar devam ediyor’ mesajı veriliyordu. Hükümetin, oy kazanmak için EYT’yle ilgili bir adım atması bekleniyor. EYT’lilerse seçime malzeme olmaktan ve sadece seçim dönemlerinde hatırlanmaktan şikayetçi.