Bursa'da 161 otel, konaklama yeri ve tesis mühürlendi

Bursa’da ruhsatı veya işyeri açma belgesi olmayan ve tesislerinde eksiklikler olan 25 köşk evi de dahil 161 otel, konaklama yeri ile tesis mühürlendi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 81 il valiliğine, turizm işletme belgesi almayan ve kayıt dışı faaliyet gösteren otellere ilişkin tebligat gönderdi.

Bakan yardımcısı Nadir Alpaslan’ın imzasını taşıyan yazıda, ‘Turizmi Teşvik Kanunu’nun ilgili maddelerine aykırı faaliyet gösteren işletmelerin tespit edilip, gerekli işlemlerin yapılması istendi.

DHA‘nın aktardığına göre Bursa Valiliği’nin talimatıyla harekete geçen kültür ve turizm il müdürlüğü, aralarında Uludağ’da bir otele ait 25 köşk evi de olmak üzere, 17 ilçede ruhsatı olmayan, işyeri açma belgesi bulunmayan veya tesislerinde eksiklikler olan toplam 161 otel, konaklama yeri ile tesisi mühürledi.

Uludağ Çobankaya’daki köşk evlerinde kalan tatilciler aynı işletmeye ait başka bir otele yerleştirildi.