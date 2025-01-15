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Yaramazlara biraz batar!

Burak Yılmaz: Türk futbolunun daha da kötüye gideceğini düşünüyorum

Eski milli futbolcu Burak Yılmaz, “Türk futbolunun daha da kötüye gideceğini düşünüyorum” dedi.

Burak Yılmaz. Fotoğraf: AA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’ndeki ‘Spor Söyleşileri’ etkinliğine katılan Yılmaz, sporseverlerle buluşmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.


Süper Lig’de 2010-2011 sezonuyla ilgili gelen soruya Yılmaz, “Bu konuyu çok konuşmamak gerekiyor. Çünkü bu konu Trabzonspor’u, Fenerbahçe’yi ve Türk futbolunu 10 sene geriye itmiştir. UEFA ve FIFA’da Türk futbolunun itibarı zedelenmiştir. Bizim gönlümüz neyin ne olduğunu biliyor. Bu konuyu fazla uzatmayalım, ülke futboluna zarar vermeyelim” dedi.

Yılmaz konuşmasına şöyle devam etti:

* Hakemlerimize ‘yetersiz mi’ dersiniz, ‘eksik mi’ dersiniz o sizin takdiriniz. Türk futbolunun daha da kötüye gideceğini düşünüyorum. 

* Anadolu takımlarının hakkını arayamadığı, hakkını soramadığı, gerekli açıklamaları yapamadığı, iki takımın savaşında Anadolu kulüplerinin ezildiği bir yol olarak devam ediyor. Buna kim dur diyecek bilmiyorum ama Anadolu kulüplerimizle alakalı ben hoca olsam yapımı biliyorsunuz, gerekli olan tepkiyi gösterirdim. 

* Bütün takımların hocalarını dinliyorum ama en büyük problemin holigan gibi olan yorumcular olduğunu düşünüyorum. Onların ateşlediğini ve velveleye verdiğini düşünüyorum. Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki savaşta herkesin ezildiğini düşünüyorum.

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