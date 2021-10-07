Bunlar hep ‘yalan’: Öğretmenevi dolup taştı, müdür makam odasına iki yatak attı

Samsun’da yurt bulamayan öğrenciler, öğretmenevine yerleştirildi ancak burada da yer kalmadı. İki öğrenci için müdür yardımcısının odasına yatak hazırlandı.

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Yüz yüze eğitime geçilmesiyle binlerce üniversite öğrenci devlet yurtlarında kendine yer bulamazken, özel yurtlar ve evlerin kira fiyatlarının yüksekliği öğrencileri mağdur ediyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Yurt kapasitesini tırmandıran bir iktidarız, hiç ilgisi alakası olmayan kişileri banklara yatırarak kampanyalar sürdürüyorlar. Yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan” demişti.

Samsun’da da 94 üniversite öğrencisi, 46 odalı ve 94 yataklı Bafra Öğretmenevi’ne yerleştirildi. Ancak kalacak yer bulamayan iki öğrenci daha öğretmenevine gitti. Bunun üzerine ‘pratik’ bir çözüm bulundu.

Öğretmenevinin müdür yardımcısının makam odası, öğrencilere verildi. Odaya iki de yatak kondu. Öğrenciler bir süre sonra öğretmenevinden ayrıldı.

Bafra Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Yavuz Vural, şunları söyledi: “Çocuklar daha sonra buradan ayrıldı, ardından çocuklarını kaydettirmek için Samsun’a gelen aile vardı. Onlara da yine odamızı verdik. Bundan sonra da yaşanabilecek yoğunluk durumuna göre bu odayı kullanacağız, o yüzden oda bir süre daha böyle kalacak.”