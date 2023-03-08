Bülent Aydemir: Kılıçdaroğlu’na dış politikadaki vizyonunu sordum

İç politikada kucaklayıcı ve kuşatıcı adımlar atan, Millet İttifakı bileşen partileri temsiliyetleri oranında yönetime ortak eden, halkın teveccüh gösterdiği belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı daha sonra cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atayacak olan Kılıçdaroğlu’na dış politika vizyonunun ne olacağını da sordum.

Kılıçdaroğlu, bu konuda geleneksel milli devlet politikalarından geri adım atılmayacağını, asla taviz verilmeyeceğini vurguladı. Doğu Akdeniz hidrokarbon yatakları ve Türkiye’nin buradaki çıkarları, güney komşumuz Suriye konusundaki güvenlik politikaları, Kıbrıs meselesi, Ege, Karadeniz ve Kafkaslar gibi başlıkları saydığımda Kılıçdaroğlu, “Bu meselelerde ülkemizin ulusal çıkarlarından milim taviz verilmeyecek” dedi.

İktidar tarafından kullanılan, “Savunma sanayi projelerinden, yerli ve milli üretimlerden vazgeçilecek. İHA, SİHA projeleri durdurulacak” eleştirisini hatırlattığımda Kılıçdaroğlu, savunma sanayiinde de dış politikadaki gibi adımlar atılacağını, daha büyük milli üretimlere ve projelere imza atılacağını söyledi.

Bülent Aydemir’in yazısı