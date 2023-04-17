Bu sefer seçim öncesi: Hürriyet yine Albayrak’ı hatırlattı

Hürriyet gazetesi, İstanbul Finans Merkezi bankalar etabı açılışı öncesi eski bakan Berat Albayrak’ı hatırlatarak, projenin arkasında onun da imzasının bulunduğunu yazdı. Hürriyet, benzer haberleri doğalgaz keşiflerinde de yapmıştı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Albayrak, Kasım 2020’de Instagram’dan sağlık sebepleri nedeniyle Hazine ve Maliye bakanlığı görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Albayrak daha önce de enerji bakanlığı yapıyordu.

Hürriyet, 16 Aralık’taki haberinde, Silivri’deki gaz depolama tesisine giden sürecin Albayrak’ın 6 Nisan 2017’deki konuşmasıyla başladığını yazmıştı. Aynı saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, tesisin açılışını yapıyordu. Haberde Albayrak’ın sondaj çalışmalarıyla ilgili açıklamalarına yer verilmişti.

26 Aralık’taki haberdeyse Hürriyet, Erdoğan’ın ‘doğalgaz’ müjdesi sonrası Albayrak’ı yeniden vitrine almıştı. Erdoğan’ın yaptığı açıklamaların yer aldığı haberde Albayrak’ın geçmiş demeçleri kendine yer bulmuştu.

Seçimler öncesi Hürriyet, bir kez daha Albayrak’ı hatırlattı. İstanbul Finans Merkezi’nin açılışıyla ilgili haberde, projede Albayrak’ın imzasının da bulunduğu belirtildi. Haberde Albayrak’ın eski açıklamalarına da yer verildi. Benzer haberler dün Sabah ve A Haber’de de yer almıştı.

Albayrak son olarak ‘Burası Çok Önemli! – Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye’ isimli bir kitap çıkarmıştı.