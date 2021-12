Bruce Springsteen, müzik kataloğunun hakkını 500 milyon dolara sattı

ABD’li şarkıcı Bruce Springsteen (72), bütün albümlerinin ve kayıtlarının hakkını 500 milyon dolara (7,74 milyar lira) Sony Music’e sattı.

Fotoğraf: Reuters

Haberi ilk duyuran Billboard, Bob Dylan’ın Universal Music Group’la yaptığı 400 milyon dolarlık anlaşmayı sollayan anlaşmanın tarihin en yüksek rakamla sonuçlanan müzik kataloğu anlaşmalarından olduğunu vurguladı.

New York Times gazetesi, anlaşmanın son birkaç hafta içinde imzalandığını duyurdu.

Anlaşma kapsamında, ‘Born to Run’ ve ‘Born in the USA’ gibi albümleriyle ünlü Springsteen’in kaydedilmiş eserlerinin yanısıra şarkı sözleri de dahil. 20 albüm ve 300’ü aşkın şarkıyı içeriyor.

Springsteen cephesinden ise bir açıklama gelmedi.