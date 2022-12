Britanyalı indie rock grubu Foals Türkiye’ye geliyor

Dünyanın en önemli indie rock temsilcilerinden biri olarak gösterilen Foals grubu, 15 Ağustos 2023’te Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde İstanbullularla buluşacak.

Foals üyeleri (soldan sağa) Jack Bevan, Yannis Philippakis, Jimmy Smith

‘Mercury’, ‘Brit’, ‘NME’, ‘iHeartRadio’ gibi dünyaca ünlü pek çok müzik ödülünün sahibi olan Foals grubu Türkiye’ye geliyor.

‘My Number’, ‘Mountain at My Gates’, ‘Birch Tree’, ‘Spanish Sahara’ gibi milyonlarca dinlenmeye ulaşan kült şarkılarıyla bilinen Foals, geçen yaz yedinci stüdyo albümleri ‘Life is Yours’u çıkarmıştı.

Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde 15 Ağustos’ta unutulmaz bir konsere imza atmaya hazırlanan grubun ön satış biletleri yarın 15.00’te satışa çıkacak.

Indie-rock, alternatif rock ve dance-punk türlerinden ilham alarak oluşturdukları ‘Formation’ albümleriyle 2005’te başarılı bir çıkış yakalayan Foals, ‘PSM Loves Summer by %100 Müzik‘ konser serisi için açıklanan ilk isim oldu.