Britanya’da yeni başbakan 5 Eylül’de belli olacak

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından partinin yeni lideri ve ülkenin yeni başbakanı 5 Eylül’de açıklanacak.

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İktidardaki Muhafazakar Parti 1922 Komitesi Başkanı Milletvekili Sir Graham Brady, Johnson’ın istifasının ardından yeni liderlik sürecine ilişkin takvimi ve kuralları açıkladı.

Liderlik yarışında adaylık başvurusunun yarın başlayıp aynı gün sona ereceğini söyleyen Brady, parti içerisindeki ilk oylamanın çarşamba ve ikinci oylamanınsa perşembe olacağını söyledi.

Buna göre her adayın ilk tur oylamaya katılabilmesi için en az 20 milletvekilinin oyunu alması gerek. İlk oylamadan geçen adaylarınsa ikinci turda en az 30 oya ulaşması lazım.

Parti içerisinde iki aday kalana kadar sürecek oylamanın art arda ve mümkün olduğunca çabuk olacağını söyleyen Brady, 18 Temmuz Pazartesi’ye kadar bitmesinin mümkün olduğunu ifade etti.

AA’nın aktardığına göre Graham Brady, liderlik yarışı sonucunun 5 Eylül’de sonuçlanmış olması gerektiğini hatırlattı.

Johnson, hiçbir adayı desteklemeyeceğini açıkladı

İktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifası sonrası ilk kez konuşan Başbakan Johnson, yerine geçecek bir adaya destek sunarak ‘kimsenin şansına zarar vermek istemeyeceğini’ söyledi.

Dışişleri Bakanı Liz Truss’un da liderlik yarışına katılacağını ilan etmesinin ardından şu ana kadar 11 aday, parti liderliği ve dolayısıyla başbakanlık koltuğu için yarışacağını bildirmişti.

Yeni parti liderinin seçim süreci

Öncelikle partideki milletvekillerinin desteğini alması gereken adaylar, ilk olarak partinin Britanya Parlamentosu’nun alt kanadı olan Avam Kamarası grubunda oylanacak.

İki aday kalana kadar devam edecek seçim turlarının ardından 200 bine yakın parti üyesi, bu kez posta yoluyla son iki isim arasından yeni lideri seçecek.

Liderliği kazanan isim, ülkenin başbakanı da olacak ve Başbakanlık Konutu ’10 Numara’nın yeni sakini ilan edilecek.