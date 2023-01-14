Britanya, Ukrayna’ya tank gönderiyor

Britanya Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya’ya karşı savaşa destek olmak için muharebe tanklarından bazılarını göndereceğini söyledi.

Challenger 2 tankı. Fotoğraf: Vikipedi

Reuters’ın aktardığına göre, Britanya, Ukrayna’nın Rus güçleriyle savaşmasına yardımcı olmak için ‘Challenger 2’ tanklarını teslim etmek üzere Ukrayna ile görüşmeleri sürdürüyor.

Sunak’ın bir sözcüsü, “Başbakan, Britanya’nın Ukrayna’ya verdiği desteği, Challenger 2 tankları ve ek topçu sistemleri sağlanması da dahil olmak üzere yoğunlaştırma arzusunu özetledi” dedi.

Britanya, konuyla ilgili detayları daha sonra açıklayacak.

Ukrayna cumhurbaşkanının özel kalem başkanı Andriy Yermak da Britanya’ya teşekkür etti.

Thanks 🇬🇧 for providing 🇺🇦 with a new defence package to challenge the enemy. This is an important contribution to the defense of freedom and democracy in Europe. We are grateful to @RishiSunak and the 🇬🇧 people for their help. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) January 14, 2023

2023’ün ilk haftasında Almanya ve Fransa, Ukrayna’ya hafif tank göndereceğini açıklamıştı. ABD de, Ukrayna’ya tank göndermeyi değerlendiriyor.