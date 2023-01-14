Diken

Yaramazlara biraz batar!

Britanya, Ukrayna’ya tank gönderiyor

Britanya Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya’ya karşı savaşa destek olmak için muharebe tanklarından bazılarını göndereceğini söyledi.

Challenger 2 tankı. Fotoğraf: Vikipedi

Reuters’ın aktardığına göre, Britanya, Ukrayna’nın Rus güçleriyle savaşmasına yardımcı olmak için ‘Challenger 2’ tanklarını teslim etmek üzere Ukrayna ile görüşmeleri sürdürüyor.


Sunak’ın bir sözcüsü, “Başbakan, Britanya’nın Ukrayna’ya verdiği desteği, Challenger 2 tankları ve ek topçu sistemleri sağlanması da dahil olmak üzere yoğunlaştırma arzusunu özetledi” dedi.

Britanya, konuyla ilgili detayları daha sonra açıklayacak.

Ukrayna cumhurbaşkanının özel kalem başkanı Andriy Yermak da Britanya’ya teşekkür etti.

2023’ün ilk haftasında Almanya ve Fransa, Ukrayna’ya hafif tank göndereceğini açıklamıştı. ABD de, Ukrayna’ya tank göndermeyi değerlendiriyor.

Fransa’dan sonra Almanya da Ukrayna’ya hafif tank gönderiyor

Fransa’dan Ukrayna’ya hafif tank desteği

ABD, Ukrayna’ya tank göndermeyi düşünüyor

SON HABERLER

Britanya, Ukrayna’ya tank gönderiyor

Britanya Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinde Britanya’nın Ukrayna’ya ana muharebe tanklarından bazılarını ek topçu desteğiyle birlikte göndereceğini söyledi.

‘Plastik insan’ın yeni formu: Homo plasticus

Dünyanın başı plastikle büyük dertte. Yılda yaklaşık 400 milyon ton (yüzde 40’ı tek kullanımlık) üretilen plastik bir istilacı. Toprakta, havada, denizde, canlıların bedenlerinde kısacası her yerde ve her yeri kirletiyor. Geleceğin değil, şimdinin büyük sorunu.

MASAK’tan ‘parasal sınır’ düzenlemesi

Suç gelirlerinin aklanması ve ‘terörün finansmanının önlenmesi’ kapsamında yükümlü kılınan kurum ve kuruluşların işlemlerinde, kimlikle ilgili bilgileri alma ve bunların doğruluğunu teyit etme konularında sorumlu tutulacakları parasal alt sınır 85 bin liradan 185 bin liraya çıkarıldı.