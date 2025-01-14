Britanya Kraliyet Darphanesi, George Orwell için 2 sterlinlik hatıra parası basacak

Britanya Kraliyet Darphanesi, ‘1984’ ve ‘Hayvan Çiftliği’ kitaplarının yazarı George Orwell’in ölümünün 75’nci yıldönümüne özel 2 sterlinlik (86,69 lira) madeni hatıra parası basacak.

Fotoğraf: The Royal Mint

Euronews‘ün aktardığına göre madeni paranın arka yüzünde, ‘1984’ adlı romandan ilham alınarak tasarlanmış bir tasarım yer alıyor. Paranın merkezinde ‘Büyük Birader seni izliyor’ sloganını çevreleyen göz biçimindeki bir kamera merceği tasviri var.

Madeni paranın kenar yazısındaysa Orwell’in gerçekliğin manipülasyonu üzerine olan düşüncelerine bir bir atıf var: “Gerçek vardı ve gerçek olmayan vardı.”

Kraliyet Darphanesi Hatıra Parası Direktörü Rebecca Morgan, şu açıklamayı yaptı:

“George Orwell’in eserleri nesilleri etkiledi ve en ünlü eserleri, ilk yayınlandığı tarihten onlarca yıl sonra bugün hala incelenmekte.

Bu eşsiz tasarımı koleksiyoncular ve Orwell’in eserlerinin hayranlarıyla paylaşmaktan ve 20’nci yüzyılın dünyaca ünlü yazarlarından birine saygı duruşunda bulunmaktan mutluluk duyuyorum.”

Orwell’in özellikle de kurgusal olmayan eserleri, yoksulluk içinde yaşadığı ve İspanya İç Savaşı’nda gönüllü olarak görev yaptığı dönemi anlatıyor.

Yazarın iktidar, sınıf ve topluma ilişkin derin içgörüleri hala etkisini sürdürüyor. Bu nedenle Orwell hem edebiyat hem de siyaset alanında önemli ve güncel bir figür olmaya devam ediyor.

Britanya’da da diğer birçok ülkede olduğu gibi nakit para kullanımında bir düşüş var ancak 2 sterlinlik madeni para özellikle koleksiyoncuların ilgisini çekiyor.

Darphane 1998’den beri William Shakespeare, Jane Austen ve J.R.R. Tolkien gibi yazarlar için hatıra parası bastı.