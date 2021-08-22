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Yaramazlara biraz batar!

Ümit Alan: Orwell’ın 1984 romanındaki Doğruluk Bakanlığı’ndan farksız bir yapıya döner

Düzenlemeyle ilgili sızan kulis bilgilerinde sosyal medyayı denetlemekten sorumlu Sosyal Medya Başkanlığı tarzı bir kurumdan söz ediliyor.

Eğer bu kurum, neyin yalan haber, neyin doğru haber olduğunu belirleme yetkisine sahip olacaksa, bu George Orwell’ın 1984 romanındaki Doğruluk Bakanlığı kurumundan farksız bir yapıya döner.


Devlete bağlı bir kuruma bu yetkiyi verirseniz, bu artık insanların hakikatten bile şüphe ettiği bir ortam yaratır ki, bu da çok tehlikelidir.

Bunlar aşırı dikkatli atılması gereken adımlar.

Ümit Alan’ın yazısı

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