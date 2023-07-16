1984’ten alıntı paylaşan öğretmene soruşturma

George Orwell’in 1984 romanından, “Zeki bir insana en büyük işkence cahillerin tercih ettiği düzende yaşamaktır” alıntısını sosyal medyadan paylaşan öğretmene kınama cezası verilmesi için soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında öğretmene uyarı cezası verildi.

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Aydın’ın Yenipazar ilçesindeki Ali Kuşçu Matematik Evi ve Köy Yaşam Merkezi’nde çalışan öğretmen Bendegül Uyaroğlu’na kınama cezası verilmesi istemiyle soruşturma açılıp uyarı cezası verildi.

Birgün’den Berkay Sağol’un haberine göre; Uyaroğlu’na açılan soruşturmaya gerekçe olarak, öğretmen maaşlarının düşük olmasını eleştirmesi ve George Orwell’in 1984 romanındaki “Zeki bir insana en büyük işkence cahillerin tercih ettiği düzende yaşamaktır” alıntısı sosyal medyadan paylaşması olduğu öğrenildi.

Uyaroğlu’na 21 Haziran’da açılan soruşturma kapsamında 11 Temmuz’da uyarı cezası verildi.