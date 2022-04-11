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Yaramazlara biraz batar!

Breaking Bad’in unutulmaz karakterleri ‘Better Call Saul’la geri dönüyor


‘Breaking Bad’in unutulmaz karakterleri Walter White (Bryan Cranston) ve Jesse Pinkman’ın (Aaron Paul), ‘Better Call Saul’un final sezonunda yer alacağı belirtildi.

Bob Odenkirk’in başrolünde yer aldığı dizi Breaking Bad’in öncesi anlatılıyor. Dizide ‘Jimmy McGill‘ isimli şansız bir avukatın, giderek yozlaşarak ‘Saul Goodman’ lakabıyla bilinen üç kağıtçı avukata dönüşüm süreci anlatılıyor. İlk bölümü 2015’te ekrana gelen dizi beş sezondur devam ediyor. 


Uzun süredir beklenen dizinin final sezonun ilk iki bölümü 18 Nisan’dan itibaren izleyiciyle buluşacak.

Dizinin yaratıcısı Peter Gould, hayranların ısrarı üzerine ”Artık kaçmaya gerek yok, nasıl olacağını söylemeyeceğim ama dizinin final sezonunda Jesse ve Walter olacak” dedi.

Gelişme, dizinin resmi Twitter hesabından da, “Geri geliyorlar” denerek paylaşıldı.

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