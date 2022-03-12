Better Call Saul’un final sezonundan fragman geldi

‘Breaking Bad’in sevilen karakteri avukat Saul Goodman’ın geçmişini anlatan ‘Better Call Saul’ dizisinin altıncı ve son sezonundan fragman geldi.

Bob Odenkirk’in başrolünde yer aldığı dizide, ‘Jimmy McGill‘ isimli şansız bir avukatın, giderek yozlaşarak ‘Saul Goodman’ lakabıyla bilinen üç kağıtçı avukata dönüşüm süreci anlatılıyor. İlk bölümü 2015 yılında ekrana gelen dizi beş sezondur devam ediyor.

Bazı izleyicilere göre orijinal yapım Breaking Bad’den bile daha iyi olan ‘spin-off’ dizi, yakında ekranlara veda edecek.

Fragmanda ‘Jimmy’nin ününün çeteler dünyasında yayıldığı ve artık ‘Salamanca Guy’ olarak anılmaya başladığını görüyoruz.

İki parça halinde yayınlanacak olan final sezonunun yedi bölümden oluşan ilk kısmı, ilk iki bölümüyle 18 Nisan’dan itibaren izleyiciyle buluşacak.

İkinci kısım 11 Temmuz’da başlarken, dizinin final bölümü 15 Ağustos’ta ekranlarda olacak.

Dizinin ilk beş sezonu Türkiye’de Netflix’ten izlenebiliyor.