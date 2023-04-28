Bozdağ: 20 yıldır kimin yaşam tarzına müdahale ettik?

‘Şampanya’ çıkışıyla gündem olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ‘birleştirici dil’ kullandıklarını iddia etti. Bozdağ ayrıca ‘kimsenin yaşam tarzına müdahale etmediklerini’ savundu.

Bekir Bozdağ. (AA)

Bozdağ millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştireyim derken şunları söylemişti: “14 Mayıs’ın akşamı Türkiye’de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb’ine hamdedenler olacak.”

Bozdağ, katıldığı Haber Global yayınında tepki çeken bu ifadelerine ilişkin şunları dedi:

*Bizim söylediğimizde ne var? Seçim olduğu gün, akşam seçim sonuçlarını insanların nasıl kutlayacağına dair bir değerlendirme. Onlar bunu istismar ediyorlar. ‘Bak ayrıştırıyor, bak kutuplaştırıyor.’ Çok net söylüyorum. Biz ayrıştırma, kutuplaştırma dili hiçbir yerde kullanmıyoruz, kullanmadık da. Birleştiren bir dil kullanıyoruz.

*AK Parti 20 yıldır iktidarda. Bize aralıksız hep söylediler, ‘Yaşam tarzına müdahale edecek, şöyle olacak, böyle olacak’. Biz, 20 yıldır hem Türkiye’nin kudretli bir iktidarıyız hem de yerel yönetimlerde iktidarız. Kimin yaşam tarzına müdahale edilmiş? Kime, hukuka aykırı bir müdahale söz konusu? Kimin giyimine, kuşamına, yemesine, içmesine, eğlenmesine karışılmış? Kimse bu noktada bir örnek gösteremez.