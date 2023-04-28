Demirtaş, Bozdağ’ın ‘şampanya’ çıkışına ‘AKP çocukları’yla yanıt verdi

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın ‘şampanya’ çıkışına ‘AKP çocukları’nın fotoğraflarıyla yanıt verdi.

Bozdağ millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştireyim derken şunları söylemişti: “14 Mayıs’ın akşamı Türkiye’de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb’ine hamdedenler olacak. Siz olsanız bir yere giderken ailenizi Kılıçdaroğlu’na mı emanet edersiniz Tayyip Bey’e mi emanet edersiniz? Ailemizi emanet edemeyeceğimiz insanlara ülkemizi lütfen emanet etmeyelim.“

Bozdağ’ın bu açıklamasına tepkiler sürüyor. Demirtaş da Twitter’dan AKP’li isimlerin lüks yaşamı, uyuşturucu kullanımı ve kumar masasındaki fotoğraflarını paylaşarak şunları yazdı:

“Genç arkadaşım, Seni yalanla, iftirayla kandırmaya, aptal yerine koymaya çalışanlara cevabını 14 Mayıs’ta zarfa koyup ver lütfen. Oyunu boşa atma, işe yarayacak şekilde kullan. Anahtar sende, değişim senin elinde.”