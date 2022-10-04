Borsayı ‘manipüle etmek’le suçlanan beş şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli dört ilde, borsada işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan sekiz şüpheliden beşi tutuklandı.

İstanbul Başsavcılığı koordinesine İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda yakalanan sekiz şüphelinin işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma savcılığına çıkarılan sekiz şüpheliden Mehmet Akdere’nin de aralarında bulunduğu beşi tutuklanmaları talebiyle hakimliğe gönderildi.

Diğer üç şüpheliden ikisine yurt dışına çıkış yasağı ve ikametine en yakın karakolda her hafta imza atma, bir şüpheliyeyse ‘konutu terk etmeme’ şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanması istendi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Mehmet Akdere, Necip Kaan Karayal, Hakan Gençoğlu, Ahmet Can Teoman ve Barış Aşçıoğlu, sorgularının ardından Sermaye Piyasası Kanunu’ndaki ‘piyasa dolandırıcılığı’ suçundan tutuklandı.

Hakimlikte sorgulanan diğer üç şüpheliyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.