Borsada yarınki işlemlerde 10 günlük takas süresi

Borsa İstanbul’da, tatil nedeniyle Kurban Bayramı öncesi nakde dönmek isteyen hisse senedi yatırımcıları için bugün son şans olarak dikkati çekiyor.

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Gelecek hafta salı Kurban Bayramı nedeniyle 3,5 günlük tatile girecek olan Borsa İstanbul’da, yarınki işlemlerin takası 3 Temmuz’da olacak.

Borsa İstanbul’da, 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı yapılacak işlemlerin takasıysa 4 Temmuz’da yapılacak.

Borsa İstanbul pay piyasalarında işlemlerin takası ‘T+2’de, yani işlemin kayda geçtiği günden iki işlem günü sonrası çalıştığı için bugünkü bir hisse senedi işleminin tahsilat ve ödemesi pazartesi yapılacak. Yarın işlem yapan yatırımcının tahsilat ve ödemeleriyse 10 gün sonraya yani 3 Temmuz’a kalacak. Yatırımcılar, gelecek hafta pazartesi ya da arife günü yapacağı işlemlerin nakit gerçekleşmesi içinse 4 Temmuz’u bekleyecek.

Arife günü son işlem saati 12:40

Arife günü 3,5 günlük tatil öncesinde pay piyasaları saat 09:40’ta açılacak ve sürekli müzayede işlemleri 10:00-12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemleriyse saat 12:30-12:40 arasında yapılacak.