Borsada hacim aralıktaki zirvenin üçte biri

Yatırımcı sayısında rekor kırılmasına rağmen, borsada işlem hacmi aralıkta gördüğü zirvenin üçte birine gerilemiş durumda.

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2022’deki rekorlar sonrası yeni senede dalgalı bir seyir izleyen borsa, depremler sonrası önlemlerle ayakta tutulmaya çalışılmıştı. Ancak dün borsadaki düşüş yüzde 3’ü aştı ve 4811 seviyesi görüldü.

Borsada yatırımcı sayısının 4 milyonu aşıp rekor kırdığı biliniyor. Ancak buna rağmen pazartesi BIST-100 endeksi, işlem hacmi açısından son ayların en düşük günlerinden birisini yaşadı.

Endeksin hacim rekoru 14 Aralık’ta 158,9 milyar lira ile kırılırken, yılın son aylarında endekste ortalama işlem hacminin 100 milyar lira seviyesinde gittiği görülmüştü.

Bloomberg HT’den Ebru Usta’nın haberine göre borsadaki işlem hacmi haftanın ilk işlem gününde 46 milyar TL oldu.

Borsada işlem hacminin düşüşü likiditenin azalması nedeniyle aşağı ve yukarı yönlü değişimlerin ve oynaklığın artması anlamına geliyor.