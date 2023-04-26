Borsada geri çekilme devam edecek mi?

Yatırım Finansman Direktörü Dr. Nuri Sevgen, dün yüzde 2,6 düşen Borsa İstanbul’da aşağı doğru eğilimin sürmesini bekliyor.

Fotoğraf: AA

2022’deki rekorların ardından yeni senede dalgalı bir seyir izleyen borsa, depremler sonrası önlemlerle ayakta tutulmaya çalışılmıştı. Seçim belirsizliğiyle birlikte kur korumalı mevduatta faiz tavanının kaldırıldığı bir ortamda borsada soru işaretleri artıyor.

Dokuz gün aranın ardından geçtiğimiz hafta Türkiye Varlık Fonu’nun Ziraat Portföy aracılığıyla borsada tutmaya çalıştığı 5000 seviyesinin altı görülmüştü.

Düşüş, bu hafta da sürüyor. Dün Borsa İstanbul, günü yüzde 2,62 düşüşle 4891 puanda tamamladı. Bugün de gidişat aşağı yönlü.

Ekonomi gazetesinden Hakan Güldağ ve Barış Esen’in yayınına konuk olan Nuri Sevgen, BIST100 endeksi için 5050 seviyesini geçmenin çok önemli olduğunu belirterek, buranın geçilemeyeceğini söyledi.

Sevgen, bu seviyeyle ilgili ‘yükselemeyen borsa düşer’ sözünü hatırlattı: ”Ziraat Yatırım’ın alışları belirgindi dün. Ancak aşağı doğru eğilimin sürmesini bekliyorum. Endekste 4700-4800’lere kadar geri çekilme söz konusu görünüyor. Moral verecek bir durum yok. Belki yurt dışından Fed cephesinden moral gelebilir haftaya.”

Sevgen, yatırımcıların bilançolarla birlikte döviz hareketlerini ve faiz oranlarını yakından takip etmesi gerektiğini söyledi.