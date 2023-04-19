Borsada bilanço dönemi: Otomotiv ve gıda öne çıkabilir

Borsada seçim belirsizliğiyle birlikte oynaklık devam ederken, uzmanlar bilanço döneminde otomotiv ve gıda sektörünün endeksten pozitif ayrışabileceğini söyledi.

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2022’deki rekorların ardından yeni senede dalgalı bir seyir izleyen borsa, depremler sonrası önlemlerle ayakta tutulmaya çalışılmıştı. Ancak kur korumalı mevduatta faiz tavanının kaldırıldığı bir ortamda yatırımcıların borsadan çekileceği düşünülüyor. Seçim belirsizliği de eklenince hacim iyice düştü.

Tüm bunlara rağmen halka arzlara ilgi sürüyor. Örneğin Europower halka arzına 2 milyon 240 bin 284 başvuruyla rekor kırıldı.

Seçim belirsizliği borsada kendini son günlerde daha fazla hissettirirken, şirketlerin bilanço dönemi de başladı.

Ekonomi gazetesinden Burcu Göksüzoğlu’na konuşan İnvestaz Araştırma Direktörü Tuğberk Çitilci, bilanço döneminde gıda ve otomotiv sektörlerinin endeksten pozitif ayrışacağını söyledi: ”Bilanço sezonunda genele yayılacak hareket olmayacak. Ana unsur seçim risk faktörü. Ama bilançolara bağlı olarak endeksten ayrışacak hisseler olacak. En net yansıyacak sektör, otomotiv sektörü olacak. Çünkü artık Türkiye’de, otomobil bir yatırım aracı oldu. Paradan para kazanma yerine paradan fiziki meta ile para kazanma unsuru. Gıda aslında şu anda seçim, dünya, Türkiye gündeminden bağımsız olarak uzun dönemli portföylerde bulunmalı.”