Borsa İstanbul’da üç hisseye bir ay tedbir

Borsa İstanbul’da iki ay önce halka arz edilen Oncosem’le birlikte iki hisseye bir aylık tedbir geldi.

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Borsa İstanbul’dan gelen açıklamada 4 Ocak’ta işlem görmeye başlayan Oncosem Onkolojik Sistemler ve Beyaz Filo Kiralama şirketinin hisselerinde 27 Nisan tarihine kadar ’brüt takas’ uygulanacak. Brüt takas uygulamasındaki pay senetleri alındıkları gün satılamıyor. Ayrıca alım-satımlarda da bunları karşılayacak tutarda nakit ve menkul kıymet bulundurma zorunluluğu var. Brüt takasla birlikte Oncosem hisselerindeki açığa satış yasağı da sürecek.

Diğer yandan Gimat Mağazacılık (GMTAS) ve Koray Gayrimenkul (KGYO) hisselerine de 27 Nisan’a kadar açığa satış yasağı getirildi.

Açığa satış (short selling), bir yatırımcının işlem esnasında sahip olmadığı bir varlığı, bu varlığın değerinde düşüş beklentisiyle satmasına deniyor. Söz konusu varlık vadesi gelince teslim ediliyor, varlığın iki işlem arasındaki değer farkıyla kar veya zarar ediliyor.