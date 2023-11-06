Borsa İstanbul’da güne tedbirle başlayan hisseler – 6 Kasım 2023

Üç şirket, Borsa İstanbul’da güne tedbirle başlayacak.
Investing’in aktardığına göre PKENT hisseleri 5 Aralık 2023’e kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.
Aynı dönemde DITAS ve MRGYO paylarında da brüt takas uygulanacak.
Yaramazlara biraz batar!
Üç şirket, Borsa İstanbul’da güne tedbirle başlayacak.
Investing’in aktardığına göre PKENT hisseleri 5 Aralık 2023’e kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.
Aynı dönemde DITAS ve MRGYO paylarında da brüt takas uygulanacak.
Üç şirket, Borsa İstanbul’da güne tedbirle başlayacak.
İş insanı Elon Musk, yapay zeka şirketi xAl’yi sahibi olduğu Twitter’a entegre edeceğini duyurdu.
İspanya 1’inci Futbol Ligi’nin (La Liga) 12. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Rayo Vallecano ile 0-0 berabere kaldı. Real Madrid kadrosuna alınan Arda Güler’se maçta oynamadı.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 28,425, avro/TL 30,516 seviyesinden işlem görüyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1813 liradan işlem görüyor.