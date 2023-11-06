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Yaramazlara biraz batar!

Borsa İstanbul’da güne tedbirle başlayan hisseler – 6 Kasım 2023

Üç şirket, Borsa İstanbul’da güne tedbirle başlayacak.

Fotoğraf: AA

Investing’in aktardığına göre PKENT hisseleri 5 Aralık 2023’e kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.


Aynı dönemde DITAS ve MRGYO paylarında da brüt takas uygulanacak.

Tarım şirketi halka arz edilecek

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