Tarım şirketi halka arz edilecek

Zirai ve tarım ilaçları üreticisi Hektaş, bağlı ortaklığı olan Ferbis Tarım’ın halka arz edileceğini açıkladı.

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Bir şirketin halka arz edilebilmesi için SPK’ya başvurması gerekiyor. SPK başvuruyu onaylayınca şirketin halka arz süreci başlıyor.

halkaarz.net’in aktardığına göre Hektaş da, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Ferbis Tarım Ticaret ve Sanayi AŞ’nin Borsa İstanbul’da işlem görmesi amacıyla halka açılma sürecini başlattığını duyurdu.

Bağlı ortaklık, ortak olunan şirkette yüzde 50’den daha fazla oy hakkına sahip olunan durumlar için kullanılıyor.