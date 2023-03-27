Borsa İstanbul’da geçen hafta en çok alınıp satılan hisseler

Haftalık bazda yüzde 2 kaybeden Borsa İstanbul endekslerinde en çok para giren ve çıkan hisseler belli oldu.

Fotoğraf: AA

Investing, 20-24 Mart haftasında en çok para giren ve çıkan hisseleri derledi.

Buna göre en çok para giren hisseler şöyle:

Fenerbahçe (FENER)

Net Holding A.Ş. (NTHOL)

Alkim Alkali Kimya A.Ş. (ALKIM)

Kiler Holding A.Ş. (KLRHO)

Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EUREN)

Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. (KORDS)

Koza Altın İşletmeleri (KOZAL)

En çok para giren hisseler arasında Kiler Holding, yüzde 15 değer artışıyla en çok yükselen hisse oldu.

En çok para çıkan hisselerse şöyleydi: