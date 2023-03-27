Borsa İstanbul’da geçen hafta en çok alınıp satılan hisseler

Haftalık bazda yüzde 2 kaybeden Borsa İstanbul endekslerinde en çok para giren ve çıkan hisseler belli oldu.
Investing, 20-24 Mart haftasında en çok para giren ve çıkan hisseleri derledi.
Buna göre en çok para giren hisseler şöyle:
- Fenerbahçe (FENER)
- Net Holding A.Ş. (NTHOL)
- Alkim Alkali Kimya A.Ş. (ALKIM)
- Kiler Holding A.Ş. (KLRHO)
- Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EUREN)
- Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. (KORDS)
- Koza Altın İşletmeleri (KOZAL)
En çok para giren hisseler arasında Kiler Holding, yüzde 15 değer artışıyla en çok yükselen hisse oldu.
En çok para çıkan hisselerse şöyleydi:
- Akfen GYO (AKFGY)
- Kontrolmatik Teknoloji (KONTR)
- Smart Güneş Enerjisi (SMRTG)
- Gübretaş (GUBRF)
- Ege Endüstri Ve Tic. A.Ş. (EGEEN)
- Karsan Otomotiv (KARSN)