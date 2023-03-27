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Yaramazlara biraz batar!

Borsa İstanbul’da geçen hafta en çok alınıp satılan hisseler

Haftalık bazda yüzde 2 kaybeden Borsa İstanbul endekslerinde en çok para giren ve çıkan hisseler belli oldu.

Fotoğraf: AA

Investing, 20-24 Mart haftasında en çok para giren ve çıkan hisseleri derledi.


Buna göre en çok para giren hisseler şöyle:

  • Fenerbahçe (FENER)
  • Net Holding A.Ş. (NTHOL)
  • Alkim Alkali Kimya A.Ş. (ALKIM)
  • Kiler Holding A.Ş. (KLRHO)
  • Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EUREN)
  • Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. (KORDS)
  • Koza Altın İşletmeleri (KOZAL)

En çok para giren hisseler arasında Kiler Holding, yüzde 15 değer artışıyla en çok yükselen hisse oldu. 

En çok para çıkan hisselerse şöyleydi:

  • Akfen GYO (AKFGY)
  • Kontrolmatik Teknoloji (KONTR)
  • Smart Güneş Enerjisi (SMRTG)
  • Gübretaş (GUBRF)
  • Ege Endüstri Ve Tic. A.Ş. (EGEEN)
  • Karsan Otomotiv (KARSN)

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