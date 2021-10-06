Boğaziçi protestoları: Bakanlık diretti, öğrencilerin burs ve kredisi tekrar kesildi

CANAN COŞKUN

Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘kayyım rektör’ protestolarına katıldığı gerekçesiyle öğrencilerin burs ve kredilerinin kesilmesine ilişkin yürütmeyi durdurma kararları kaldırıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın itirazını değerlendiren mahkeme ‘telafisi güç zararlardan söz edilemeyeceğini’ savundu. Öğrencilerin haziran ayında bağlanan burs ve kredileri yine kesildi.

Emniyet öğrencileri fişlemişti

İstanbul ve Ankara emniyet müdürlükleri, protestolara katıldığı öne sürülen öğrencilerin isim, kimlik bilgisi ve öğrenim gördüğü üniversitenin yazdığı listeyi kredi ve burslarının kesilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK), Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ve ilgili üniversitelerin rektörlüklerine yollamıştı. Bunun üzerine 23’ü Boğaziçi Üniversitesi’nden olmak üzere toplam 77 öğrencinin bursu ve kredisi kesilmişti. Öğrenciler de söz konusu kararlarla ilgili yürütmenin durdurulması ve iptal edilmesi istemiyle davalar açmıştı. Haziran ayında idare mahkemeleri kararları hukuka aykırı bularak yürütmeyi durdurmuştu. Bunun üzerine öğrencilerin bursları yeniden bağlanmıştı.

Karar kesin ve oybirliğiyle

Davalı Gençlik ve Spor Bakanlığı, öğrencilerin burs ve kredisinin kesilmesi için bu kararlara itiraz etti. İtirazlardan üçünü Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4’üncü İdari Dava Dairesi değerlendirdi. Daire, burs ve kredisinin kesilmesi halinde öğrencilerin ‘telafisi güç zararlara uğramasından söz edilemeyeceğini’ belirtti. Bu nedenle yürütmenin durdurulması kararı verilemeyeceğini kaydeden daire, aksi yöndeki kararın mevzuata uygun olmadığını ifade etti. Daire, kesin olmak üzere oybirliğiyle yürütmenin durdurulması kararını kaldırdı.

YÖK’ten brifing alan hakim

Öğrencilerin burs ve kredilerinin kesilmesine neden olan kararda üç hâkimin imzası bulunuyor: Murat Mengi, Sebahattin Uludağ ve Abdurrahman Beşiroğlu. Haziran ayında medyaya yansıyan haberlerde Beşiroğlu’nun kara para aklamakla suçlanan Sezgin Baran Korkmaz’a ait Paramount Otel’de kaldığı ortaya çıkan Ankara Bölge İdare Mahkemesi başkanı Esat Toklu’yla birlikte YÖK’e karşı açılan davalarla ilgili denklik ve mevzuata ilişkin YÖK’ten brifing aldığı ortaya çıkmıştı.

İptal kararına kadar burs yok

Burs ve kredisi kesilen öğrencilerin avukatı Abdullah Tıkıç, Diken’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Yürütmenin durdurulması kararları neticesinde davalar devam ederken burslar geri bağlanmıştı. Yürütmenin durdurulması kararlarına itiraz üzerine verilen kararların kesin olması sebebiyle kararlara yönelik bir başvuru yolu bulunmuyor. Davalar sonuçlanıp iptal karar çıkıncaya kadar bursların tekrar bağlanması olanağı bulunmuyor.

Bölge İdare Mahkemesi esasa ilişkin açıklamalarda bulunmamış. Karar, davanın reddi anlamına gelmiyor, sadece tedbir kararı kaldırıldı. Yargılama devam ediyor, henüz nihai karar verilmedi. Buna rağmen tedbir kararının üst mahkemece kaldırılmasının öğrenciler nezdinde mağduriyete yol açacağının göz ardı edilmemesi gerekir. Kimi öğrencilerin maddi durumunun yetersizliği gözetildiğinde eğitim hakkına müdahale eden kararların hukuka aykırılığı ortada.”