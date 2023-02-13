Boğaziçi öğrencilerinden yönetime tepki: Ders kayıt sistemi ertelensin

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, depremin etkisi devam ederken ders kayıt sisteminin yarın açılmasına tepki gösterdi.
6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden dolayı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) 9 Şubat’ta üniversitelerin ikinci bir duyuruya kadar bahar döneminin ertelendiğini duyurmuştu. 11 Şubat’ta da Erdoğan, üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçildiğini bildirmişti.
Boğaziçi Üniversitesi’nden de tepki çeken bir karar geldi. Erdoğan’ın uzaktan eğitim açıklamasından sadece dört saat sonra üniversite yönetimi, kayıt sisteminin 14 Şubat’ta (yarın) açılacağını duyurdu. Öğrencilerse karara tepki gösterdi.
Açıklamaya göre, vaktinde kaydolmayan öğrenciler mazeretsiz olarak ekleme/bırakma döneminde derslerini alabilecek. Ama normal kayıt döneminde bile birçok öğrenci kotadan dolayı bazen zorunlu derslerini bile alamazken, ekleme/bırakma döneminde öğrencilere fazla bir ders seçeneği kalmıyor.
Ders seçim süreci de bir yarış. Sabah 10’da sisteme giren öğrencilerin hızlı bir internet bağlantısına ihtiyacı var. Depremzede öğrenciler ve bölgede gönüllü olarak çalışmalara katılan öğrenciler böyle bir altyapıya sahip değil. Bölgede yakınları ve arkadaşları bulunan ve onların derdine düşen öğrenciler var. Arama-kurtarma çalışmalarıysa devam ediyor. Tam da bu süreçte ders seçim sürecinin hızlıca başlatılması tepki çekti.
Öğrenciler ayrıca kayıt sisteminin ertelenmesi için toplu olarak e-posta atıyor.
7 Şubat’ta, depremden dolayı ders seçim süreci bir hafta ertelenmişti. YÖK’ün 10 Şubat’taki ‘üniversiteler ikinci bir duyuruya kadar kapalı’ açıklamasından sonra “YÖK tarafından yeni bir karar alınana kadar, Boğaziçi Üniversitesi kayıt sistemi ders kayıtlarına açılmayacaktır” denmişti.