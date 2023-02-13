Boğaziçi öğrencilerinden yönetime tepki: Ders kayıt sistemi ertelensin

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, depremin etkisi devam ederken ders kayıt sisteminin yarın açılmasına tepki gösterdi.

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6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden dolayı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) 9 Şubat’ta üniversitelerin ikinci bir duyuruya kadar bahar döneminin ertelendiğini duyurmuştu. 11 Şubat’ta da Erdoğan, üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçildiğini bildirmişti.

Boğaziçi Üniversitesi’nden de tepki çeken bir karar geldi. Erdoğan’ın uzaktan eğitim açıklamasından sadece dört saat sonra üniversite yönetimi, kayıt sisteminin 14 Şubat’ta (yarın) açılacağını duyurdu. Öğrencilerse karara tepki gösterdi.

Değerli Öğrencilerimiz,



Kayıt sistemimiz 14 Şubat 2023 Salı günü açılacaktır… pic.twitter.com/GbNrTSVxwn — Boğaziçi Üni. (@UniBogazici) February 11, 2023

Açıklamaya göre, vaktinde kaydolmayan öğrenciler mazeretsiz olarak ekleme/bırakma döneminde derslerini alabilecek. Ama normal kayıt döneminde bile birçok öğrenci kotadan dolayı bazen zorunlu derslerini bile alamazken, ekleme/bırakma döneminde öğrencilere fazla bir ders seçeneği kalmıyor.

Ders seçim süreci de bir yarış. Sabah 10’da sisteme giren öğrencilerin hızlı bir internet bağlantısına ihtiyacı var. Depremzede öğrenciler ve bölgede gönüllü olarak çalışmalara katılan öğrenciler böyle bir altyapıya sahip değil. Bölgede yakınları ve arkadaşları bulunan ve onların derdine düşen öğrenciler var. Arama-kurtarma çalışmalarıysa devam ediyor. Tam da bu süreçte ders seçim sürecinin hızlıca başlatılması tepki çekti.

Öğrenciler ayrıca kayıt sisteminin ertelenmesi için toplu olarak e-posta atıyor.

Depremde kaybettiğimiz yurttaşlarımızın acısı hala bu kadar tazeyken ve birçok öğrenci hala deprem bölgesinde veya depremin yarattığı etki altındayken ders kayıtlarının 14 Şubat Salı günü başlaması kabul edilemez. Ders kayıt sisteminin açılış tarihi ertelensin! https://t.co/EyW4n21Rud — Boğaziçi Üniversitesi ÖTK (@boun_otk) February 11, 2023

Zorunlu derslerimizin bile kontenjanları saniyeler içinde bitiyorken bölgede internete erişemeyen arkadaşlarımız ne yapacaklar? Ders seçimini erteleyin — Ceren't (@cerenmoni) February 11, 2023

arkadaşlarımız hala bölgede. çıkabilseler bile sisteme erişmek için imkanları olmayacak. bu şekilde onlara ayrı muamele uygulamanız da hiçbir açıdan hiçbir şeyi kolaylaştırmıyor. — hilal (@bukimmisss) February 11, 2023

Erteleyin 3 gün var belirlenen tarihe. Öğrenciler gönüllü olarak gittiler ya da depremden etkilendiler. Add-dropla olacak iş değil — Zeynep Yazıcı (@othersideofzy) February 11, 2023

kardeşim bi durun ya. insanlar nasıl ders seçecek deprem bölgesinden? online olup olmayacağı belli mi? hangi yurda nolacak? insanlar ders seçimini ona göre yapacak belki — ömer (@omersjmsek1) February 11, 2023

Oradaki hiçbir öğrencinin internet/bilgisayar erişimi yokken ders seçiminin bu kadar yakın tarihte olması kabul edilemez! Kayıt sisteminin açılışı ertelenmeli!#YurtlarÇözümDeğil https://t.co/kzpGvXQ8yK — duru (@duruthewhovian) February 12, 2023

nereye yetişiyosunuz ya nereye https://t.co/WDsmZGoBJu — begusco (@beguscoo) February 12, 2023

Erteleyin diyoruz erteleyin arkadaşlarımız enkaz altındayken ders seçimi mi düşüneceğiz ER TE LE YİN https://t.co/r1bYvhj07x — sosyalist bi melek (@evilaslilitu) February 11, 2023

Olur, öğrenci arkadaşlarımıza söyleriz enkazdan, arabadalardan, çadırlardan, kaldıkları geçici yerlerden hatta mezarlıktan şarj bulamadıkları telefonlarıyla ders seçimi yaparlar https://t.co/iTinqzN5EF — zeynep (@localslimreaper) February 11, 2023

insanlarin ailesi hala enkazdan cikarilirken bu yaptiginiz is mi? bazilari yanina telefon bile almadan evden cikmak zorunda kaldi, cogu bolgede hala internete erisim yok. ogrencilerinizi ittiginiz duruma bakin. okudugum okuldan utandim. https://t.co/lJXVCQWtP8 — Dicle (@diclebesenkk) February 11, 2023

7 Şubat’ta, depremden dolayı ders seçim süreci bir hafta ertelenmişti. YÖK’ün 10 Şubat’taki ‘üniversiteler ikinci bir duyuruya kadar kapalı’ açıklamasından sonra “YÖK tarafından yeni bir karar alınana kadar, Boğaziçi Üniversitesi kayıt sistemi ders kayıtlarına açılmayacaktır” denmişti.