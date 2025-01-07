BofA yıl sonu dolar tahminini revize etti

ABD’li Bank of America (BofA) yıl sonu için dolar/lira tahminini 44’ten 41’e revize etti.

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Dolar şu an 35,32 lira seviyesinde işlem görüyor.

BofA’nın öngörüsü dolarda yüzde 16’lık bir artış anlamına geliyor.

CNBC-e’nin haberine göre banka şu değerlendirmeyi yaptı:

“Liranın reel olarak değer kazanmasını beklemeye devam ediyoruz ancak enflasyon düştükçe bu değerlenme için alan daralıyor.

Öngörülen indirimlere rağmen pozitif reel faizler korunduğu sürece TL tasarruflarının yıl boyunca cazip olmaya devam edeceğini düşünüyoruz.”

‘Faiz yüzde 30’a inecek’

BofA, Merkez Bankası’nın (MB) faiz indirimlerine devam etmesi gerektiğini belirterek ocakta 250 baz puanlık bir indirim daha beklediklerini kaydetti.

MB, 2024’ün son toplantısında politika faizini 2,5 puan düşürerek yüzde 47,5’e çekmişti.

Bankaya göre faiz yıl içinde yedi kez yapılacak 250 baz puanlık indirimle yıl sonunda yüzde 30’a inecek.

‘Yüzde 25 enflasyon tahmininde yukarı yönlü sınırlı risk görüyoruz’

BofA’nın enflasyona ilişkinse şu değerlendirmeyi yaptı: “Beklenen yüzde 25’lik enflasyonun yüzde 9-10’unun ilk çeyrekte gerçekleşmesini bekliyoruz ancak yıllık enflasyon düşmeye devam ederek faiz indirimleri için geniş bir alan bırakacaktır.

Asgari ücret artışı beklentilerin alt sınırında gerçekleştiği için yüzde 25’lik enflasyon tahminimiz üzerinde yukarı yönlü sınırlı risk görüyoruz. İdari fiyat değişikliklerinin geriye doğru endekslenmek yerine beklenen enflasyonla uyumlu olması halinde enflasyonun daha düşük bir seviyede olacak.”