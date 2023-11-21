‘Black Mirror’ın yedinci sezonu geliyor

Netflix’in hemen her bölümüyle izleyiciyi sınayan distopik dizisi ‘Black Mirror’ yedinci sezon onayını aldı.

Fotoğraf: Black Mirror altıncı sezon / Netflix

Yapımcı Charlie Brooker’ın karanlık ve satirik antoloji serisi, dört yıllık aradan sonra altıncı sezonuyla bu yılın başlarında ekranlara dönmüş ve Netflix’te rekor izlenme rakamlarına ulaşmıştı.

Variety‘nin aktardığına göre henüz yedinci sezon için oyuncu kadrosu onaylanmadı ancak dizinin bu yılın sonlarına doğru prodüksiyona geçecceği ve Brooker, Annabel Jones ve Jessica Rhodes’un yürütücü yapımcı olarak geri döneceği düşünülüyor.

Konu detayları ve bölüm sayısı da gizli tutuluyor.

Beş bölümden oluşan altıncı sezonda Salma Hayek, Annie Murphy, Aaron Paul, Josh Hartnett ve Paapa Essiedu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda yıldız oyuncu yer almıştı.

Yalnızca üç bölümden oluşan beşinci sezonda ise Andrew Scott, Anthony Mackie, Yahya Abdul-Mateen II, Topher Grace ve Miley Cyrus rol almıştı.